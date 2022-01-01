В Николаеве возник пожар в многоэтажке – один человек погиб, еще одного спасли

В Николаеве вечером 9 января во время пожара в многоэтажном доме спасли мужчину, еще один — погиб.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сообщение о пожаре в комнате квартиры на первом этаже девятиэтажного жилого дома по улице Металлургов в Николаеве на спецлинию 101 поступило 9 января в 19:50. На место выехали дежурный караул 5-й государственной пожарно-спасательной части 2-го государственного пожарно-спасательного отряда и дежурная смена оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС.

Во время проведения разведки в комнате квартиры обнаружено тело хозяина 1965 года рождения. У мужчины была инвалидность, поэтому самостоятельно выйти не мог.

В результате горения образовалось плотное задымление, распространившееся на соседнюю квартиру на втором этаже, в которой находился мужчина 2004 года рождения. В стрессовом состоянии парень не захотел выходить по лестничной клетке, в том числе и в спасательном комплекте, поэтому огнеборцам пришлось эвакуировать его через окно балкона с помощью трехступенчатой ​​лестницы.

В 20:03 пожар локализован, в 20:20 ликвидирован на площади семь квадратных метров. Его причина устанавливается.

От ГСЧС на месте работали три единицы техники и 10 спасателей. Дополнительно привлекались сотрудники полиции, бригада скорой помощи и аварийная бригада АО «Николаевгаз».

Напомним, что в Вознесенском районе во время пожара погиб мужчина.