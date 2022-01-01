В Николаеве на улице загорелся Mitsubishi

В Николаеве 9 января горел автомобиль Mitsubishi Lancer.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

9 января в 05:42 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение

О пожаре автомобиля, припаркованном по улице Озерной спасателям сообщили в 05:42. На место выехали спасатели 2-й государственной пожарно-спасательной части 2-го государственного пожарно-спасательного отряда.

В 05:55 пожар локализовали и в 06:05 ликвидировали на площади три квадратных метра. Причина возгорания устанавливается.

От ГСЧС на месте работали две единицы техники и восемь спасателей.

Напомним, как на Николаевщине в гараже загорелась легковушка, потому что владелец авто не соблюдал правила безопасности во время сварки.