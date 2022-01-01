В Николаеве водитель Lexus влетел в столб – от автомобиля осталась груда металла

В Николаеве ночью 10 января водитель Lexus въехал в электроопору. Пострадавшего в ДТП мужчину госпитализировали.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

34-летний водитель Lexus выехал за пределы проезжей части и допустил столкновение с электроопорой примерно в 02:45 в районе дома № 314, возле АЗС, по проспекту Богоявленскому.

В результате происшествия водителя с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

По указанному факту полицейские начали уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

«Следователи устанавливают обстоятельства ДТП и выясняют причины автоаварии. Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших указанную автоаварию, обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12, тел. 063-621-46-34 или 102», – говорится в сообщении.

Напомним, как в Николаеве Lexus депутата облсовета Кормышкина протаранил столб.