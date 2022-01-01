В Южноукраинске подстрелили товарища скандальных братьев Семеновых

В ночь с пятницы на субботу, 7 января в Южноукраинске выстрелом в ногу был ранен местный житель Руслан Фаттаев.

Об этом сообщает «Барометр».

Инцидент произошел на парковке по улице Набережная Энергетиков.

В Южноукраинской городской больнице подтвердили, что к ним был доставлен потерпевший с огнестрельным ранением ноги. Из-за полученных повреждений мужчине могут ампутировать ногу – стреляли из помпового ружья, дробь раздробила конечность.

При каких обстоятельствах он получил ранение, выясняют сотрудники полиции, которые оцепили место происшествия для сбора вещественных доказательств.

На асфальте даже спустя несколько дней остались следы крови, невзирая на прошедший дождь.

В отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области сообщили «Преступности.НЕТ», что об огнестрельном ранении жителя Южноукраинска полицейским сообщили медики. Сам пострадавший не контакт со следователями не идет и не рассказывает подробности случившегося.

По данному факту открыли уголовное производство по статье 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»).

Напомним, как ночью 14 октября 2017 года в Южноукраинске местный житель Артур Семёнов возле ночного клуба сначала ударил парня, а потом трижды выстрелил в прохожего, который сделал ему замечание и пытался предотвратить конфликт.

Прибывшие на место преступления сотрудники полиции застали, как Семенов стрелял в сторону кафе. Один из полицейских был вынужден достать свой пистолет, привести в боевую готовность и потребовал, чтобы Семенов положил оружие и лег на асфальт. Семенов положил свой пистолет на крышу Mercedes-Benz и лег на землю.

Полицейские надели на Артура Семенова наручники. Но в это время подбежала группа молодых людей в количестве 15-20 человек, среди которых были Руслан Фаттаев по кличке «Фотя» и Евгений Нерянов по прозвищу «Доллар». Они «взяли в круг» двоих сотрудников полиции и оттеснили их от лежавшего на земле Артура Семенова, которого усадили в Mercedes и увезли.

Относительно Фаттаева и Нерянова обвинительный акт передали в суд 31 января 2018 года - их действия квалифицированы по части 2 статьи 343 УК Украины («Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, если они препятствовали предотвращению преступления или задержанию лица, его совершившего»).

В 2018 году суд закрыл дело относительно Семенова по делу о вышеуказанном конфликте со стрельбой, поскольку потерпевший отказался от претензий.

В 2021 году, благодаря прокурору, Нерянов, который после перестрелки «отбивал» у полиции скандального сына южноукраинского адвоката, отделался условным сроком.

Напомним, что братья Артур и Виталий Семеновы не раз попадали в поле зрения полиции. К примеру, один из братьев – Артур Семенов год назад устроил дебош возле райотдела и едва не сбил машиной сотрудницу полиции.

Ранее Семенов из травматического пистолета стрелял в работников ЮУАЭС в кафе «Дублин», в 2014 году – избил девушку Оксану Невенчанную, а в 2017 году так же с применением оружия причинил травмы двоим парням в «Арт-кафе». За все без исключения преступления Артур Семёнов не понёс наказания по причине отказа потерпевших от претензий.

А 20 июня 2021 года Артур и Виталий Семеновы на BMW спровоцировали ДТП с автомобилем ВАЗ. Когда водитель ВАЗа вышел из машины, пьяные братья Семеновы начали конфликтовать, избили водителя ВАЗа, а потом сели в его автомобиль и уехали. Прокуратура просила для подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей, но судья Южноукраинского горсуда Долматова не прислушалась к доводам стороны обвинения. Им назначили ночной домашний арест с 21:00 до 6:00. Апелляционный суд также отказался ужесточать им меру пресечения.

А еще один из сыновей адвоката Евгений Семенов подозревается в убийстве. Он сейчас содержится под стражей в Николаевском СИЗО.

Евгений Семенов в 2019 году фигурировал в деле о драке с участием 5 человек возле игральных автоматов в Южноукраинске. По материалам следствия, в тот же день он порезал колеса машины ВАЗ на парковке рынка. Около года назад он, согласно данным следствия, разбил стекло возле входной двери супермаркета «Копейка» в Южноукраинске.

Кроме того, Евгений Семенов стал фигурантом инцидента с укусом женщины и нанесением другому пострадавшему резаной раны головы и множественных ссадин.

Еще напомним, что один из скандальных сыновей южноукраинского адвоката может быть причастен к нападению на общественника.