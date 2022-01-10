В Киеве разоблачили врачей, которые продавали поддельные COVID-сертификаты

Врачи и работники одной из больниц Киева продавали поддельные международные свидетельства о вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Было установлено, что фейковые сертификаты можно было купить от 4 до 6 тысяч гривен.

«Один из участников группы осуществлял поиск потенциальных клиентов и принимал от них заказы, после чего передавал данные о заказчиках медицинским работникам. В дальнейшем сведения о якобы осуществленной вакцинации этих граждан вносились другим участником группы в электронную систему eHealth для дальнейшей загрузки в Единый портал государственных услуг «Дія», - говорится в сообщении.

Вырученные от клиентов денежные средства скрывались на счет другого участника группы, который их обналичивал и распределял между участниками противоправной схемы.

В настоящее время на основании постановлений суда проведены обыски в одной из столичных больниц и мест проживания фигурантов. В ходе обысков изъяты документы, подтверждающие противоправную деятельность, а также денежные средства на общую сумму свыше 1,8 млн грн. Следственные действия продолжаются.

Напомним, что ранее в СБУ заявили о ликвидации самой большой сети продажи COVID-сертификатов.