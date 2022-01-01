В результате пожара в многоэтажном доме в Нью-Йорке погибли 19 людей, среди которых 9 детей

В воскресенье, 9 января, масштабный пожар, начавшийся из-за неисправного обогревателя в Нью-Йорке, унес жизни 19 людей, в том числе 9 детей, десятки людей получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

Пожар начался около 11 часов утра на 19 этаже здания Twin Parks North West. По словам нью-йоркских чиновников, сам пожар начался из-за обогревателя в квартире, который находился на втором или третьем этаже здания. Пожар дошел только до холла, однако дым начал активно распространяться на каждый этаж 120-квартирного дома. Комиссар городской пожарной охраны Даниэль Нигро предполагает, что это могло произойти из-за того, что дверь в квартиру, где началось возгорание, оставили открытой.

В результате чрезвычайной ситуации 32 человека были госпитализированы в тяжелом состоянии, а в общей сложности около 60 человек пострадали в результате отравления продуктами горения.

По словам Даниэля Нигро, в здании не было внешних пожарных лестниц, и жители должны были эвакуироваться по внутренним лестницам.

Сообщается, что именно дым, который быстро распространился по всему дому, стал причиной большинства смертельных случаев.

«Жертв находили на каждом этаже на лестничных клетках и выводили их с остановкой сердца и дыхания», — отметил Нигро.

По словам мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, около 200 пожарных помогли потушить пламя, у некоторых в баллонах закончился кислород, но они все равно прорвались, чтобы спасти людей из здания.

«Я действительно хочу поблагодарить их за то, что они рисковали своими жизнями, чтобы спасти других», — сказал Адамс.

Чиновник управления по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка сказал, что все, кому нужно жилье, будут зарегистрированы и будут размещены в отелях на «длительный период», пока не станет безопасно вернуться в здание.

Напомним, что ранее, в многоэтажном доме в Николаеве начался пожар, в результате которого погиб один человек.