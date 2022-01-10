В Николаеве на ПГУ Hyundai слетел с дороги и «снесла» столб

Днем в понедельник, 10 января, в Николаеве на проспекте Героев Украины произошло дорожно-транспортное происшествие при участии легкового автомобиля Hyundai.

Об этом сообщают очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

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Инцидент произошел на проспекте в районе парка Победы. Легковушка вылетела за пределы проезжей части и снесла столб, который перекрыл движение по проспекту.

На место инцидента приехала карета скорой медицинской помощи. Обстоятельства аварии выясняются.