Взрыв дома в Новой Одессе: специалисты опубликовали результаты технического расследования

Комиссия по техническому расследованию несчастных случаев, связанных с использованием газа в быту, выяснила причины и обстоятельства аварии, которая произошла в пятиэтажном доме в Новой Одессе.

Об этом сообщает Управление гоструда в Николаевской области.

Как известно, утром 27 ноября в Новой Одессе в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв (предварительно бытового газа на пятом этаже), в результате чего разрушены четыре квартиры. Из-за взрыва погибли три человека, последнего мужчину нашли спустя сутки, также троих пострадавших достали из-под обломков дома и 54 человека эвакуировали из здания. Также 24 декабря в ОГА сообщили, что пострадавшим после взрыва дома в Новой Одессе выделят 4,4 миллиона гривен из резервного фонда облбюджета на компенсацию жилья

В акте указано, что причина появления опасной концентрации газовой смеси, которая могла бы привести к взрыву, связана с тем, что техническое обслуживание внутренних газопроводов и газового оборудования в пятиэтажном доме специалистами приводилось несвоевременно. Также причиной стало то, что организация не проводила своевременное технические проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов, оголовков жилого дома.

К организационным причинам отнесли:

- владельцем (балансодержателем) не обеспечено содержание систем газоснабжения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины; - отсутствуют договоры и не выполняется техническое обслуживание внутренних газопроводов и газового оборудования согласно требованиям документации эксплуатации заводов-производителей газового оборудования; - владельцем (балансодержателем и/или арендатором (нанимателем)) не контролируется техническое состояние газопроводов (подземных, надземных, наземных и вводных) и сооружений на них путем проведения комплексного технического осмотра (обхода) трасс газопроводов, технического обследования, в том числе КЕО, измерения защитных потенциалов и проверки эффективности работы средств ЭХЗ. Не обслуживается запорная арматура не реже одного раза в год и при необходимости – не ремонтируется; - не выполняется периодическая проверка и прочистка дымовых и вентиляционных каналов в соответствии с п.6.8. глава 6. Раздел V. НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безопасности систем газоснабжения».

В документе приведен вывод экспертной организации, в котором указывается на отсутствие возможности оценить техническое состояние газооборудования и газопроводов на данном объекте из-за полного разрушения объекта и ликвидации последствий.

Напомним, согласно исследованию в пострадавшем от взрыва многоэтажном доме нужно демонтировать один подъезд, а во втором нужно отремонтировать несколько квартир.

Также жители разрушенного взрывом подъезда в Новой Одессе получили компенсацию за утраченное жилье. Также жильцам была выплачена материальная помощь от пяти до пятнадцати тысяч гривен.