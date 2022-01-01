«Добрый день, мои любимые»: В Николаеве неизвестный сообщил, что заминировал гимназию и потребовал выкуп в три миллиона рублей

В понедельник, 10 января, в Николаеве неизвестный сообщил о минировании гимназии № 31 по улице 1-й Слободской, 42.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Отмечается, что на место происшествия сразу прибыли профильные службы для проведения проверки.

Учеников и педагогов правоохранители эвакуировали, район возможной опасности оцепили.

«Продолжается обследование здания школы и близлежащей территории», - сообщает полиция.

Собеседник издания в СБУ сообщил, что сообщение поступило на электронную почту ведомства.

В сообщении говорилось, что некий Марк Степак заложил несколько пакетов самодельного взрывного устройства в здании гимназии № 31, и если ему не выплатят три миллиона рублей, то «все они взорвутся в 14:00».

«Добрый день, мои любимые. Я хочу сообщить, что я Марк Степак, заложил несколько пакетов СВУ. Требую три миллиона рублей и это не шутки. Иначе все они взорвутся в 14:00», - говорилось в сообщении.

Напомним, как 9 января в Николаеве неизвестный заявил о «заминировании» катка на Соборной площади, сообщение оказалось ложным.