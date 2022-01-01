Землетрясение в Китае разрушило часть Великой стены

В Китае произошло мощное землетрясение магнитудой 6,9 балла, в результате которого часть Великой Китайской стены была разрушена.

Об этом сообщает Global times.

Землетрясение произошло в полночь в провинции Цинхай на северо-западе Китая на глубине 10 километров. Землетрясение случилось в малонаселенном районе, но толчки ощутили несколько крупных городов. Сообщений о погибших не поступало, но девять человек получили ранения, восемь из которых выписаны из больницы, один до сих пор находится под наблюдением.

После сильного землетрясения власти организовали осмотр местных культурных реликвий и обнаружили место обрушения. Два метра Великой Китайской стены рухнули в уезде Шаньдань на северо-западе Китая, который находится в 114 километрах от эпицентра.

Установлена ​​первичная защита, ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Напомним, что в результате землетрясения в Пакистане погибло 20 человек.