Землетрясение в Китае разрушило часть Великой стены

В Китае произошло мощное землетрясение магнитудой 6,9 балла, в результате которого часть Великой Китайской стены была разрушена.
Об этом сообщает Global times.
Землетрясение произошло в полночь в провинции Цинхай на северо-западе Китая на глубине 10 километров. Землетрясение случилось в малонаселенном районе, но толчки ощутили несколько крупных городов. Сообщений о погибших не поступало, но девять человек получили ранения, восемь из которых выписаны из больницы, один до сих пор находится под наблюдением.
После сильного землетрясения власти организовали осмотр местных культурных реликвий и обнаружили место обрушения. Два метра Великой Китайской стены рухнули в уезде Шаньдань на северо-западе Китая, который находится в 114 километрах от эпицентра.
Установлена первичная защита, ведутся ремонтно-восстановительные работы.
Major #earthquake hits #Qinghai with M6.9 (according to #China Earthquake Networks Centre), M6.6 (#USGS). Its epicenter was located about 111 km SW of #Jinchang at a depth of 10 km. Aftershock followed about 25 min later with M5.1 #Xining #GlobalCrisis #ClimateCrisis #quake pic.twitter.com/EAywMFbrw8— Global Crisis (@_GlobalCrisis_) January 7, 2022
Напомним, что в результате землетрясения в Пакистане погибло 20 человек.