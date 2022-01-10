В Николаеве на Лазурной нашли восемь артиллерийских снарядов

В Николаеве 10 января спасатели обезвредили 8 снарядов времен прошлых войн.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Опасные находки накануне обнаружили на открытой территории на улице Лазурная. Пиротехники классифицировали боеприпасы как 6 артиллерийских снарядов калибром 76 мм и 2 артснаряда калибром 45 мм. Боеприпасы уничтожили в специально отведенном месте путем контролируемого подрыва.

Напомним, ранее в Запорожской области во время работ в саду случайно откопали 100-килограммовую авиабомбу.