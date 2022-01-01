В Николаеве за ₴1,5 миллиона капитально отремонтировали трамвай – на электротрансе надеются к лету закончить модернизацию еще одного

КП «Николаевэлектротранс» закончило капитальный ремонт трамвая 1987 года выпуска и утром 10 января брендированный вагон вышел на маршрут.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Директор предприятия Юрий Сметана сообщил, что к ремонту приступили в сентябре 2021 года и на модернизацию ушло 5 месяцев и 1,5 миллиона гривен, что достаточно выгодно, ведь стоимость нового вагона стартует от 700 тысяч евро. Благодаря ремонту срок эксплуатации трамвая увеличился еще на 10 лет.

— Мы полностью изменили его визуальную часть. Вагон полностью обновлен и в салоне: освещение, сидения, обшивка внутри. Также установлены адаптеры для зарядки телефонов и есть видеонаблюдение, антивандальный монитор. Теперь николаевцы могут с легкостью подзарядить свои гаджеты пока едут в трамвае. Кабина водителя стала более удобной, установлено новое кресло. Также в вагоне установлены двери планетарного типа, которые полностью изготовлены руками наших работников. Вагон полностью готов к эксплуатации, - заявил Юрий Сметана.

В мастерской работники предприятия занимаются ремонтов еще одного трамвая, который на сегодняшний день представляет собой только каркас. Юрий Сметана надеется, что в мае-июне вагон также выйдет на линию. В ремонтируемом трамвае заднюю площадку хотят сделать низкопольной для удобства людей с инклюзией, а также изменят систему окон - стекло будет вклеенное и цельное, без резины и алюминиевой рамы.

Всего же на предприятии 35 трамваев нуждаются в капремонте. Учитывая текущие мощности предприятия, работники за год могут модернизировать три вагона. Тем более Юрий Сметана намере увеличить штат мастеров, чтобы ремонтные работы шли быстрее. Также есть планы и по модернизации самих мастерских, закупки нового оборудования и тд.

Отметим, что после презентации отремонтированного трамвая, вагон должен был снова выехать на маршрут, однако у него произошла поломка - треснул карданный вал.

Ранее сообщалось, что в николаевском трамвае для пассажиров оборудовали USB-зарядки.