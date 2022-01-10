В Черкассах будут судить гражданина Бразилии, который прибыл в Украину с килограммом кокаина в желудке

В Черкасской области будут судить гражданина Бразилии, который ввез в Украину почти 1 килограмм кокаина в собственном организме.

Об этом сообщает пресс-служба Черкасской областной прокуратуры.

Известно, что в июле 2021 года контрабандным путем житель Бразилии в собственном организме ввез в Украину 90 капсул, заполненных кокаином.

«Он заполнил таможенную декларацию в международном аэропорту «Борисполь», в которой отметил отсутствие на момент прохождения таможенного контроля товаров, перемещение которых через государственную границу Украины ограничено или запрещено. Однако, по результатам проведения комплекса следственных процессов сотрудники УСБУ в Черкасской области противоправные действия иностранца прекратили, а почти 1 кг наркотического средства, обнаруженного с помощью специального оборудования, изъят», - говорится в сообщении.

Прокуроры утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении иностранного гражданина по факту контрабанды наркотиков из Бразилии в Украину (ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 УК Украины). В настоящее время иностранец находится в условиях следственного изолятора, к нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что ранее в Николаеве полицейские задержали 27-летнюю женщину, которая в Интернете оптом торговала наркотиками.