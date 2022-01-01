В США полицейские рискнули жизнью, чтобы спасти раненного мужчину – их едва не сбил скоростной поезд

В Лос-Анджелесе полицейские спасли пилота легкомоторного самолета, который совершил вынужденную посадку и приземлился на железнодорожных путях.

Об этом сообщили в Департаменте полиции Лос-Анджелеса.

На видео показано, что офицеры вытаскивают пострадавшего пилота и через секунду через это место проезжает поезд. Мужчина находился в состоянии шока и сам не смог бы выбраться из самолета, кроме того, во время посадки он получил травму головы. Быстрота действий полицейских спасла ему жизнь.

Внимание, в видео резкий звук

Напомним, ранее в Индии рабочий спас ребенка, упавшего на рельсы перед поездом.