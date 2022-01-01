В Николаеве сообщили о «заминировании» еще одной школы

В понедельник, 10 января, в Николаеве сообщили о якобы заминировании еще одной школы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, ранее неизвестный сообщил о минировании гимназии № 31 по улице 1-й Слободской, 42. В сообщении говорилось, что некий Марк Степак заложил несколько пакетов самодельного взрывного устройства в здании гимназии № 31, и если ему не выплатят три миллиона рублей, то «все они взорвутся в 14:00». Оперативные службы проверили территорию учебного заведения - сообщение о заминировании оказалось ложным.

Днем поступило анонимное сообщение о том, что по улице Пограничной заминирована одна из школ. Сейчас на место происшествия направлены профильные службы для обследования здания и прилегающей территории.

По информации «Преступности.НЕТ», на почту СБУ пришло письмо с текстом следующего содержания: