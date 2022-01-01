В Полтавской области автомобиль утонул в ледяной реке, водитель успел спастись

В Миргородском районе Полтавской области 9 января в реке Псел утонул автомобиль ВАЗ-2115.

Об этом сообщили в полиции Полтавской области.

Автомобиль «ушел» под лед в 20 метрах от берега, при попытке изменить направление движения. 40-летний водитель успел самостоятельно покинуть автомобиль и безопасно добраться до берега до его погружения в воду. К моменту прибытия полиции мужчина находился в состоянии опьянения.

Спасатели совместно с волонтерами расчистили лед и с помощью спецтехники местного предприятия вытащили машину на берег. В отношении водителя полицейские составили два административных протокола: за нарушение правил дорожного движения, которое повлекло за собой повреждение транспортного средства, и за употребление водителем алкоголя после аварии.

Напомним, ранее возле Харькова микроавтобус съехал в озеро, погибли два человека.