СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки выявили почти 5,5 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно росло количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина. К концу декабря начался спад заболеваемости и 30 декабря уже все регионы были в «желтой» зоне. При этом появилась угроза от штамма «Омикрон», который менее опасен, чем «Дельта», но легче передается.

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8:20 По состоянию на 11 января в Украине зафиксировано 5 429 новых случаев COVID-19. В частности, заболело 306 детей и 168 медработников.

За все время пандемии в Украине

заболели – 3 709 871 человек; выздоровели – 3 522 547 человек; летальных случаев – 97 544; проведено ПЦР-тестирований – 16 995 958.

Количество заболеваний в регионах в сутки: