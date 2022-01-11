СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки выявили почти 5,5 тысяч новых случаев COVID-19

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11.01.2022 08:20

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно росло количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина. К концу декабря начался спад заболеваемости и 30 декабря уже все регионы были в «желтой» зоне. При этом появилась угроза от штамма «Омикрон», который менее опасен, чем «Дельта», но легче передается.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

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8:20 По состоянию на 11 января в Украине зафиксировано 5 429 новых случаев COVID-19. В частности, заболело 306 детей и 168 медработников.

За все время пандемии в Украине

заболели – 3 709 871 человек;

выздоровели – 3 522 547 человек;

летальных случаев – 97 544;

проведено ПЦР-тестирований – 16 995 958.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 1192;

Винницкая область – 203;

Волынская область – 98;

Днепропетровская область – 150;

Донецкая область – 288;

Житомирская область – 40;

Закарпатская область – 157;

Запорожская область – 179;

Ивано-Франковская область – 159;

Киевская область – 259;

Кировоградская область – 49;

Луганская область – 151;

Львовская область – 195;

Николаевская область – 114;

Одесская область – 266;

Полтавская область – 440;

Ровенская область – 145;

Сумская область – 162;

Тернопольская область – 104;

Харьковская область – 309;

Херсонская область – 75;

Хмельницкая область – 209;

Черкасская область – 192;

Черновицкая область – 158;

Черниговская область – 135.

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