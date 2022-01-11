В Николаевской области за сутки обнаружили 114 новых случаев коронавирусной инфекции, выздоровело 178 человек, а умерло 7 пациентов

В Николаевской области за сутки, по данным на 11 января, зафиксировано 114 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской ОГА.

Распространение новых случаев по городам и районам:

- Николаев – 68931 (+53); - Первомайск – 6762 (+8); - Южноукраинск – 3730 (+2); - Вознесенск – 2636 (+1); - Очаков – 1865. - другие ОТГ и районы – 50.

Заболевание COVID-19 установлено в 3005 (+1) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных за сутки – 178, всего – 110844.

Умерло от последствий COVID-19 – 3325, за сутки – 7.

На стационарном лечении сейчас находится 451 человек, больных COVID-19 или с подозрением:

в заведениях первой волны:

- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 21 больной;

- городская больница №3 г. Николаева – 69 больных и 13 человек с подозрением;

- городская больница №5 г. Николаева – 31 больной и 7 человек с подозрением;

- Николаевская областная детская клиническая больница – 17 больных и 16 человек с подозрением;

- Первомайская центральная районная больница – 40 больных;

- Вознесенская городская многопрофильная больница – 40 больных;

в заведениях второй волны:

- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 10 больных;

- Новоодесская многопрофильная больница – 21 больной;

- Очаковская многопрофильная больница – 14 больных;

- Баштанская многопрофильная больница – 5 больных;

- Доманевская многопрофильная больница – 15 больных и 10 человек с подозрением;

- многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской СР – 8 больных;

- Новобугская центральная районная больница – 20 больных и 3 человека с подозрением;

- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 21 больной и 9 человек с подозрением;

- Снегиревская городская больница – 6 больных;

- городская детская больница №2 г.Николаева – 2 больных и 33 человека с подозрением;

- городская больница №1 г. Николаева – 20 больных;

- роддом №1 г.Николаева – 0.

По состоянию на 11.01.2022 по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:

уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней) – 114,82 (при допустимом менее 75,0);

- загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 26,42% (при допустимом не более 65%);

- количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 584,42 (при допустимом не менее 300 на 100 тыс. населения);

- количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 28,31 (при допустимом не более 60 на 100 тыс. населения);

- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 10,51% (при допустимом не более 20%);

- уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – 13,74% (при допустимом не более 50%).

Загруженность кроватей на 11.01.2022 в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 26,59 %.