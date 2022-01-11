В Харькове горела хозпостройка на территории Благовещенского собора – дымом затянуло проезжую часть

Во вторник, 11 января, в Харькове на территории Благовещенского собора произошел пожар в одноэтажном подсобном помещении.
Об этом сообщают ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Указывается, что в результате пожара образовалось сильное задымление. Дымом затянуло проезжую часть.
По информации ГСЧС Украины, пожар в одноэтажном хозяйственном здании на территории собора возник в 8:45. В 9:32 пожар локализовали на площади 60 квадратных метров, в 9:43 – ликвидировали.
Жертв и пострадавших нет. К тушению привлекались 20 бойцов и четыре единицы техники ГСЧС.
Напомним, как в Черновцах в Рождественском городке вспыхнул пожар – пострадала 17-летняя девушка.