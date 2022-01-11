В Харькове горела хозпостройка на территории Благовещенского собора – дымом затянуло проезжую часть

Во вторник, 11 января, в Харькове на территории Благовещенского собора произошел пожар в одноэтажном подсобном помещении.

Об этом сообщают ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Указывается, что в результате пожара образовалось сильное задымление. Дымом затянуло проезжую часть.

По информации ГСЧС Украины, пожар в одноэтажном хозяйственном здании на территории собора возник в 8:45. В 9:32 пожар локализовали на площади 60 квадратных метров, в 9:43 – ликвидировали.

Жертв и пострадавших нет. К тушению привлекались 20 бойцов и четыре единицы техники ГСЧС.

Напомним, как в Черновцах в Рождественском городке вспыхнул пожар – пострадала 17-летняя девушка.