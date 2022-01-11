На Николаевщине спасатели доставали автомобиль – он заехал на полевую дорогу и застрял в грязи

В Николаевской области, вблизи села Весняное автомобиль Renault Megane заехал на полевую дорогу и застрял в грязи.

Об этом сообщают в пресс-службе управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Инцидент произошел 10 января. В 19:40 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что за пределами села Весняное в грязи на полевой дороге застрял автомобиль Renault Megane. В транспортном средстве находились 4 человека, один из которых ребенок 2012 года рождения.

Спасатели 19 государственной пожарно-спасательной части 2 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области на автомобиле повышенной проходимости вытащили Renault Megane с помощью буксировочного троса, который в дальнейшем продолжил свое движение.

От ГСЧС на месте работала 1 единица техники и 4 спасателя.

Напомним, во вторник, 4 января, в 11:30 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что по улице Партизанской искры села Проновка Первомайской территориальной громады в грязи застрял и не в состоянии самостоятельно двигаться автобус ПАЗ.