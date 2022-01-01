В Николаеве троллейбус переехал женщине ногу – в полиции открыли уголовное производство, а на электротрансе проводят внутреннее расследование

Иллюстрация В субботу, 8 января, в Николаеве троллейбус зажал дверью ногу женщине, которая пыталась зайти в транспорт. Водитель, не заметив ее, начал движение, впоследствии чего троллейбус переехал ей ногу.

Детали происшествия «Преступности.НЕТ» сообщили сама пострадавшая и ее муж.

Происшествие произошло 8 января около 7:30 утра на остановке «Водопроводная». Пострадавшая бежала на троллейбус, перед ней успел заскочить мужчина, а сама женщина не успела.

— Троллейбус начал движение, жена упала и ее немного проволочило. Потом ей удалось выдернуть ногу, но троллейбус задними колесами все-таки успел наехать на ногу. Транспорт уехал. Мы обратились в БСМП. У нее перелом. Плюс лопнула кожа между четвертым и пятым пальцем. Началось воспаление, - рассказал муж пострадавшей.

По словам самой пострадавшей, из-за спешки и полученного шока от произошедшего она не запомнила вид троллейбуса, чтобы можно было оперативно установить транспорт. При этом она отметила, что механизм средних дверей закрывался с опозданием в отличие от других, поэтому она думает, что троллейбус был не новый.

Они обратились в полицию, там пока расследуют происшествие.

В пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области «Преступности.НЕТ» сообщили, что в то утро поступило сообщение от мужа пострадавшей о данном инциденте. Женщину до приезда медиков доставили в БСМП с подозрением на перелом. Сотрудники патрульной полиции обеспечили охрану участка, где произошел инцидент, до приезда следователя.

На КП «Николаевэлектротранс» сообщили, что информация о данном факте предприятием была получена вчера, 10 января, от правоохранительных органов.

«Сейчас вся информация, которая необходима для проведения следственных действий, передается в правоохранительные органы. Была предоставлена информация обо всех транспортных средствах КП, которые следовали в указанное время в указанном заявителем месте. Дополнительно, на предприятии проводится внутреннее расследование», - рассказали на предприятии.

В отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области «Преступности.НЕТ» сообщили, что в тот же день по данному факту было открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение») Уголовного Кодекса Украины. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, как в Николаеве водитель троллейбуса с матами вытолкал из салона двух медиков – на предприятии заявили, что отстранили работника и начали расследование.