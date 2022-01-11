Николаевская полиция разыскивает очевидцев аварии, когда троллейбус наехал на ногу женщине

Полиция разыскивает очевидцев, у которых есть записи, зафиксировавшие аварию с участием троллейбуса на улице Водопроводной, в результате которой пострадала женщина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Николаевской области.

Как известно, 8 января примерно в 7:30 на остановке общественного транспорта Водопроводная по Центральному проспекту в Николаеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием неустановленного троллейбуса и 34-летнего пешехода.

В результате ДТП женщину с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

По указанному факту полицейские открыли уголовное производство по части 1 статьи 286 УКУ «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет.

Следователи устанавливают транспортное средство и все обстоятельства происшествия.