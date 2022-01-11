В Николаеве в Лесках патрульные остановили за нарушение ПДД «маршрутку» с пассажирами – водитель оказался нетрезвый

В Николаеве во вторник, 11 января, патрульные отстранили от управления нетрезвого водителя маршрутки, который осуществлял перевозку пассажиров.

Об этом сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

Приблизительно в 16:00 инспекторы отдела безопасности дорожного движения УПП в Николаевской области остановили маршрутку Volkswagen за нарушение правил дорожного движения. Произошло это на улице Генерала Карпенко.

Во время проверки документов полицейские заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Водитель согласился пройти осмотр на состояние опьянения в установленном законом порядке на месте происшествия с помощью прибора Драгер. Результат теста составил 0,75 промилле, что почти в 4 раза превышает допустимую норму.

Патрульные отстранили водителя от управления и составили в отношении него административные материалы по части 1 статьи 130 («Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения») КУоАП. Маршрутку патрульные передали ответственному лицу перевозчика.

Напомним, как в Николаеве патрульные остановили трех пьяных водителей, в том числе водителя «маршрутки».