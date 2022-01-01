В Мелитополе Chevrolet вылетел с дороги и протаранил дерево – погиб 36-летний полицейский и его жена

Ночью во вторник, 11 января, в Мелитополе произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобиля Chevrolet Cruze, в результате которого погибли два человека.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области.

В 01:40 в Службу спасения 101 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Богдана Хмельницкого.

Прибывшие на место происшествия бойцы ГСЧС установили, что водитель легкового автомобиля Chevrolet Cruze съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП 36-летний водитель легковушки и 31-летняя пассажирка погибли. Сотрудники ГСЧС с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали тела погибших из покореженного автомобиля.

Обстоятельства ДТП выясняются. По факту происшествия соответствующими органами проводится расследование.

В МВД сообщили, что в этом ДТП погибли 36-летний полицейский вместе с супругой.

Капитан полиции Иван Елисеев находился вне службы. Он работал в органах МВД с 2005 года, в Национальной полиции – с ноября 2015 года. С января 2021 проходил службу на должности инспектора отдела реагирования патрульной полиции Мелитопольского районного управления.

В семье полицейского остался 7-летний сын.

По данным местным СМИ, полицейский был за рулем личного авто.

Напомним, как 6 января 2021 года возле Николаева в ДТП погиб 27-летний сотрудник управления патрульной полиции области Рустам Шохужаев.