СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки выявили еще 7 тысяч случаев COVID-19

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12.01.2022 08:16

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно росло количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина. К концу декабря начался спад заболеваемости и 30 декабря уже все регионы были в «желтой» зоне. При этом появилась угроза от штамма «Омикрон», который менее опасен, чем «Дельта», но легче передается.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

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08:16 За сутки 11 января в Украине зафиксировано 7 117 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 409, медработников – 160), сообщили в Минздраве.

106 362 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 33 288 человек, вторую дозу – 59 348 человек, дополнительную дозу получили 670 человек, бустерную дозу – 13 056 человек.

Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 898 человек; летальных исходов – 193; выздоровели – 8 077 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 716 988 человек; выздоровело – 3 530 624 человека; летальных исходов – 97 737; проведено ПЦР-тестов – 17 034 809.

С начала вакцинальной кампании привито 14 875 716 человек, из них получили первую дозу – 14 875 714 человек, получили две дозы – 14 098 896 человек, получили дополнительную дозу – 7 339 человек, бустерную дозу – 41 141 человек. В общей сложности проведено 29 023 090 прививок.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3716988

7117

97737

193

3530624

8077

88627

232,7

м. Київ

340975

1151

8328

14

321784

2299

10863

366,4

Вінницька

114515

435

3211

8

107127

402

4177

271,4

Волинська

104434

94

2207

2

100958

99

1269

123,2

Дніпропетровська

243809

237

8973

16

232268

246

2568

81,2

Донецька

169584

250

5198

10

162025

258

2361

125,7

Житомирська

141893

139

3290

5

136395

191

2208

183,4

Закарпатська

89354

168

2451

5

82250

227

4653

371,4

Запорізька

183277

122

5399

20

176867

121

1011

60,2

Івано-Франківська

129859

502

3142

11

121703

261

5014

367,2

Київська

187705

266

4747

17

178720

726

4238

237,8

Кіровоградська

33677

64

1570

7

30383

111

1724

185,7

Луганська

60441

112

2227

0

57161

108

1053

156,6

Львівська

223131

386

6071

2

211080

460

5980

238,6

Миколаївська

116403

135

3330

5

111041

197

2032

182,1

Одеська

242487

312

5619

6

228249

677

8619

363,1

Полтавська

142665

328

3840

14

134806

398

4019

290,9

Рівненська

128769

250

2304

2

124940

65

1525

132,5

Сумська

133038

445

2879

9

127153

136

3006

282,8

Тернопільська

109145

235

2166

2

104296

237

2683

259,0

Харківська

246204

457

6438

11

232805

240

6961

262,7

Херсонська

79555

197

2714

2

75627

18

1214

118,6

Хмельницька

148708

351

3395

5

141628

221

3685

294,6

Черкаська

130636

224

2686

5

124006

127

3944

332,3

Чернівецька

120674

197

3041

2

115860

73

1773

197,1

Чернігівська

96050

60

2511

13

91492

179

2047

207,6
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