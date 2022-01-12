СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки выявили еще 7 тысяч случаев COVID-19

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно росло количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина. К концу декабря начался спад заболеваемости и 30 декабря уже все регионы были в «желтой» зоне. При этом появилась угроза от штамма «Омикрон», который менее опасен, чем «Дельта», но легче передается.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

Информация постоянно обновляется...

08:16 За сутки 11 января в Украине зафиксировано 7 117 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 409, медработников – 160), сообщили в Минздраве.

106 362 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 33 288 человек, вторую дозу – 59 348 человек, дополнительную дозу получили 670 человек, бустерную дозу – 13 056 человек.

Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 898 человек; летальных исходов – 193; выздоровели – 8 077 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 716 988 человек; выздоровело – 3 530 624 человека; летальных исходов – 97 737; проведено ПЦР-тестов – 17 034 809.

С начала вакцинальной кампании привито 14 875 716 человек, из них получили первую дозу – 14 875 714 человек, получили две дозы – 14 098 896 человек, получили дополнительную дозу – 7 339 человек, бустерную дозу – 41 141 человек. В общей сложности проведено 29 023 090 прививок.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины: