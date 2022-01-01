Фирма-поставщик заменила сгоревший на Намыве троллейбус – его будут готовить к выходу на маршрут

Во вторник, 11 января, на КП «Николаевэлектротранс» получили троллейбус вместо того, в котором произошло короткое замыкание автомата силового блока в конце декабря во время работы на маршруте.

Об этом сообщили на КП «Николаевэлектротранс».

Согласно условиям договора фирма-поставщик ООО Торговый дом «ЛИТАН» выполнила замену троллейбуса 0012 на новую единицу транспорта. В дальнейшем работники коммунального предприятия будут готовить троллейбус к выходу на линию.

Также на этой неделе ожидается плановое поступление еще одного троллейбуса «Днепр» в соответствии с графиком.

Как известно, 23 декабря произошло возгорание троллейбуса 0012 вблизи остановки «Озерная» во время движения по маршруту №2. На место сразу вызвали спасателей, которые ликвидировали пожар на площади в 4 квадратных метра. При пожаре травмированных и пострадавших не было.

Вскоре стало известно, чтос горевший на Намыве троллейбус по гарантии заменят на новый, а остальные пока снимут с маршрутов для дополнительного осмотра.

В конце декабря на КП «Николаевэлектротранс» сообщили, что фирма-поставщик Торговый дом «Литан» заменит сгоревший троллейбус на новый в течение двух недель.