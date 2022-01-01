На Николаевщине во время пожара в квартире погиб мужчина

В Снигиревке 11 января горела квартира. В одной из комнат спасатели нашли тело мужчины.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

О пожаре в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома по улице Центральной в Снигиревке на спецлинию 101 сообщили в 16:27. На место прибыл дежурный караул 24-й государственной пожарно-спасательной части 3-го государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС.

По прибытию установлено, что образовалось плотное задымление, распространившееся по лестничной клетке. Спасатели вывели на свежий воздух трех человек, а во время разведки в комнате квартиры обнаружили тело погибшего мужчины, 1996 года рождения.

В 16:42 пожар локализован и в 17:05 ликвидирован на площади 40 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.

От ГСЧС работали две единицы техники и восемь спасателей. Дополнительно привлекались сотрудники полиции.

Напомним, как в Николаеве во время пожара в многоэтажке один человек погиб, еще одного спасли.