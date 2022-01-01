За сутки на Николаевщине выявили 135 новых случаев COVID-19

По состоянию на 12 января в Николаевской области выявлено 135 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.
По состоянию на 12 января из всех 116 403 (+135) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
– Николаев – 68 982 (+51);
– Первомайск – 6 776 (+14);
– Южноукраинск – 3 735 (+5);
– Вознесенск – 2 640 (+4);
– Очаков – 1 867 (+2);
– на других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 59 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено в 3 009 (+4) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 197, всего – 111 041.
Умерло всего от последствий COVID-19 – 3 330, в сутки – 5.
Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 12 января на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 423 человека, больные на COVID-19 или с подозрением, из них:
- в заведениях первой волны:
- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 22 больных;
- городская больница №3 Николаева – 70 больных и 10 человек с подозрением;
- городская больница №5 Николаева – 31 больной и 5 человек с подозрением;
- Николаевская областная детская клиническая больница – 19 больных и 16 человек с подозрением;
- Первомайская центральная районная больница – 41 больной;
- Вознесенская городская многопрофильная больница – 38 больных;
- в заведениях второй волны:
- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 9 больных;
- Новоодесская многопрофильная больница – 20 больных;
- Очаковская многопрофильная больница – 17 больных и 2 человека с подозрением;
- Баштанская многопрофильная больница – 4 больных и 1 человек с подозрением;
- Доманевская многопрофильная больница – 16 больных и 8 человек с подозрением;
- многопрофильная больница Веснянского, Нечаянского, Радсадовского сельских советов – 7 больных;
- Новобугская центральная районная больница – 21 больной и 4 человека с подозрением;
- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 25 больных и 3 человека с подозрением;
- Снигиревская городская больница – 5 больных;
- городская детская больница №2 Николаева – 2 больных и 21 человек с подозрением;
- городская больница №1 Николаева – 6 больных;
- роддом №1 Николаева – 0.
По состоянию на 12 января по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:
– уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней) – 119,85 (при допустимом менее 75,0);
– загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 24,92% (при допустимом не более 65%);
– количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 668,23 (при допустимом не менее 300 на 100 тысяч населения);
– количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 30,83 (при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения);
– коэффициент обнаружения случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 9,59% (при допустимом не более 20%);
– уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом: +22,92% (при допустимом не более +50%).
Загруженность кроватей на 12 января в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 24,94%.