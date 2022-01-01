За сутки на Николаевщине выявили 135 новых случаев COVID-19

По состоянию на 12 января в Николаевской области выявлено 135 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

По состоянию на 12 января из всех 116 403 (+135) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

– Николаев – 68 982 (+51); – Первомайск – 6 776 (+14); – Южноукраинск – 3 735 (+5); – Вознесенск – 2 640 (+4); – Очаков – 1 867 (+2); – на других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 59 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено в 3 009 (+4) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 197, всего – 111 041.

Умерло всего от последствий COVID-19 – 3 330, в сутки – 5.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 12 января на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 423 человека, больные на COVID-19 или с подозрением, из них:

в заведениях первой волны: - в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 22 больных; - городская больница №3 Николаева – 70 больных и 10 человек с подозрением; - городская больница №5 Николаева – 31 больной и 5 человек с подозрением; - Николаевская областная детская клиническая больница – 19 больных и 16 человек с подозрением; - Первомайская центральная районная больница – 41 больной; - Вознесенская городская многопрофильная больница – 38 больных; в заведениях второй волны: - Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 9 больных; - Новоодесская многопрофильная больница – 20 больных; - Очаковская многопрофильная больница – 17 больных и 2 человека с подозрением; - Баштанская многопрофильная больница – 4 больных и 1 человек с подозрением; - Доманевская многопрофильная больница – 16 больных и 8 человек с подозрением; - многопрофильная больница Веснянского, Нечаянского, Радсадовского сельских советов – 7 больных; - Новобугская центральная районная больница – 21 больной и 4 человека с подозрением; - Южноукраинская городская многопрофильная больница – 25 больных и 3 человека с подозрением; - Снигиревская городская больница – 5 больных; - городская детская больница №2 Николаева – 2 больных и 21 человек с подозрением; - городская больница №1 Николаева – 6 больных; - роддом №1 Николаева – 0.

По состоянию на 12 января по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:

– уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней) – 119,85 (при допустимом менее 75,0); – загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 24,92% (при допустимом не более 65%); – количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 668,23 (при допустимом не менее 300 на 100 тысяч населения); – количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 30,83 (при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения); – коэффициент обнаружения случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 9,59% (при допустимом не более 20%); – уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом: +22,92% (при допустимом не более +50%).

Загруженность кроватей на 12 января в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 24,94%.