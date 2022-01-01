В Николаеве поступило сообщение о якобы заминировании трех школ – это происходит третий день подряд

В Николаеве утром в среду, 12 января, неизвестные снова сообщили о якобы заминировании трех школ.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

В сообщении, которое поступило на почту СБУ, говорилось о «заминировании» школ №№3 (Чкалова, 114), 31 (1-я Слободская, 43), 36 (Пограничная, 137).

Сейчас по этим адресам направлены оперативные службы: полиция, кинологи, взрывотехники, ГСЧС, «скорые», которые обследуют школы и близлежащие территории для проверки на наличие подозрительных и взрывоопасных предметов.

Стоит отметить, что подобная ситуация сегодня произошла и в Черкассах – полицейские проверяют информацию о «заминировании» всех школ города.

Также отметим, что уже в течение нескольких дней подряд поступают сообщения о «заминированиях» в Николаеве. Первое поступило 9 января, в нем говорилось о том, что якобы произойдет взрыв на катке на Соборной площади.

10 января неизвестный сообщил о минировании гимназии № 31 по улице 1-й Слободской, 42. В сообщении говорилось, что некий Марк Степак заложил несколько пакетов самодельного взрывного устройства в здании гимназии № 31, и если ему не выплатят три миллиона рублей, то «все они взорвутся в 14:00». Оперативные службы проверили территорию учебного заведения - сообщение о заминировании оказалось ложным.

11 января также поступило подобное сообщение, которое в итоге оказалось ложным.