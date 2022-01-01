На Николаевщине во время движения загорелся автомобиль

Возле пгт Березнеговатое Баштанского района 11 января во время движения загорелся автомобиль.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

О пожаре автомобиля ЗАЗ 1103-07, который двигался по автодороге за пределами поселка, спасателям сообщили в 09:22. На место выехали пожарные 9-й государственной пожарно-спасательной части 3-го государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС.

Пожарные локализовали пожар в 09:28 и ликвидировали в 09:34 на площади четыре квадратных метра. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электросети.

От ГСЧС на месте работала один спецавтомобиль и четыре спасателя.

Напомним, как в Николаеве из-за неполадок газовой системы на ходу загорелся Nissan.