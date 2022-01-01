Возле Харькова Toyota после лобового столкновения с KIA повисла на отбойнике – три человека погибли, за жизнь двух малолетних детей борются медики

Возле Харькова в среду, 12 января, на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей KIA и Toyota, в результате которого три человека погибли.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Харьковской области.

Инцидент произошел около 8:50 на автодороге вблизи села Черкасская Лозовая. По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля KIA двигался со стороны Дергачей в направлении Белгородского шоссе и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем такси Toyota Camry под управлением 31-летнего мужчины. Автомобиль такси двигался во встречном направлении по своей полосе движения.

В результате ДТП на месте происшествия погибли оба водителя и пассажирка такси. В медицинское учреждение с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены двое малолетних пассажиров автомобиля «Toyota» в возрасте 2-3 лет. Сейчас врачи борются за их жизнь.

Информация об аварии внесена в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, как в Вознесенске Daewoо, избегая столкновения с фурой, врезался в деревянную опору и повис на столбе.