Архитектор пожаловалась на работников «Николаевоблэнерго», которые испортили арт-объект в саду гимназии №2, обрезав деревья

Во вторник, 11 января, работники «Николаевоблэнерго» без предупреждения провели обрезку деревьев на территории сада гимназии №2 «GENIUS», испортив при этом арт-объект «Лингвистическое дерево».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила ландшафтный архитектор, член ГЛАУ Анна Зубарева.

Она сообщила, что сад в гимназии №2 «GENIUS» был создан в 2019 году, как проект – победитель «Громадський бюджет 2018-2019» в категории «Малые объекты». До этого момента это был неухоженный участок земли во внутреннем дворике гимназии №2.

«При создании сада участок был очищен от мусора и сорных растений, все имеющиеся на этой территории растения были облагорожены, подрезаны и пересажены в соответствии с концепцией озеленения. В саду проложены пошаговые дорожки, посажены новые растения, установлен арт-объект», - сообщила Анна Зубарева.

Она добавила, что в процесс развития сада подключились не только учителя и ученики, но и родители. В частности, каждый год совместными усилиями досаживаются растения (многолетники и луковицы весенних цветов). Уход за садом (обрезка деревьев, стрижка кустарников, прополка, восстановление растений) происходит обязательно при участии ландшафтного архитектора, который консультирует персонал и учеников как бережно ухаживать за садом, который уже стал предметом гордости гимназии №2.

По словам ландшафтного архитектора, в 2020 году силами учеников и родителей 8-Б класса в рамках программы «Альма Матер» в саду «GENIUS» был создан второй арт-объект - «Лингвистическое дерево». Однако на днях ветки дерева без предупреждения обрезали.

«Дети выбрали дерево с самой красивой кроной. Оно и стало основой, объединяющей языки, изучаемые в Гимназии: украинский, английский, немецкий и французский. В ходе жарких споров было выбрано слово «МРІЯ» и ассоциации, которые оно вызывает: Ціль, Бажання, Крила, Уява, Диво, Надія. Каждое из этих слов на четырех языках повесили в виде табличек на дерево и украсили фонариками. 11 января 2022 силами облэнерго «Лингвистическое дерево» и еще несколько деревьев в саду без предупреждения были безжалостно обрезаны. Таблички и фонарики уничтожены. Где «МРІЯ»?… Какие чувства мы хотим воспитать в наших детях? Где любовь и бережное отношение к природе? Где взаимоуважение? Почему никто не задумывается о детских душах и переживаниях?» - возмутилась она.

Напомним, что николаевцы жаловались на бездействие властей в вопросе сноса сухих тополей.