Николаевец так спешил на трамвай, что бросился под машины и чуть не спровоцировал ДТП

В Николаеве 12 января мужчина (или подросток) пробежал через дорогу на улице Чкалова, почти что бросившись под колеса машин.

Об этом сообщается в Facebook-группе «Автобыдло. Николаев».

Происшествие случилось в районе пересечения Чкалова и 6-й Слободской. На дальнем плане видно, что на остановку подошел трамвай. В это время николаевец решил пробежать через дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода. Автор видео полагает, что нарушитель спешил на трамвай. При этом парень пробежал через участок дороги, который проезжали три автомобиля. К счастью, водители ехали на невысокой скорости, и некоторые из них заметили пешехода.

Напомним, ранее николаевские патрульные оштрафовали водителей двух «маршруток», которые проехали перекресток на «красный».