«Давайте следующий вопрос»: Глава САД Николаевщины Антощук отказался комментировать свое нападение на полицейского

Начальник Службы автомобильных дорог в Николаевской области Александр Антощук отказался комментировать свое нападение на сотрудника полиции, подчеркнув, что не всегда нужно верить тому, что пишут в СМИ.

Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ» в ходе своего брифинга на тему годового отчета.

Как известно, 20 октября оперативник УСР приехал в здание САД с решением суда о выемке ряда документов в рамках расследования уголовного производства. Уже фактически после завершения следственных мероприятий Антощук подбежал к полицейскому и несколько раз ударил в голову. Антощука вскоре задержали и поместили в изолятор временного содержания. Против Антощука открыли уголовное производство по статье 345 Уголовного кодекса Украины («Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа»). При этом по итогу скандальный суд отказался избирать меру пресечения главе николаевской САД, и отпустил его на свободу.

— Все, перебиваю вас (журналиста, - ПН)…Моей позиции и не будет. Не всегда надо верить тому, что пишут ваши коллеги. Давайте дальше, какой следующий вопрос?, — рассказал глава САДа.

Стоит отметить, что в начале брифинга Антощук изначально предупредил журналистов, что оставляет за собой право «отвечать на те вопросы, на которые считает нужным».

Ранее издание «Преступности.НЕТ» сообщало, что Притуляк близка к скандальному председателю Заводского районного суда Сергею Щербине.

Напомним, ранее апелляционный суд избавил от тюрьмы замдиректора фирмы «Нива-Юг» Эдуарда Замулинского (связан с депутатом Николаевского областного совета Юрием Кормышкиным), который на улице в Николаеве стрелял из ружья в полицейского.

Ранее глава Заводского райсуда Сергей Щербина отпустил подозреваемого в стрельбе и ранении мужчины под круглосуточный домашний арест. Подозреваемый является сыном одного из криминальных элементов по кличке «Робинзон» и имеет родственные связи в Заводском райсуде.

В 2016 году глава Заводского районного суда Сергей Щербина вынес оправдательный приговор в отношении Сергея Жайворонка - депутата горсовета обвиняли во взяточничестве.