СПЕЦТЕМА: За сутки в Украине обнаружили 10 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно росло количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина. К концу декабря начался спад заболеваемости и 30 декабря уже все регионы были в «желтой» зоне. При этом появилась угроза от штамма «Омикрон», который менее опасен, чем «Дельта», но легче передается.

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08:22 За сутки 12 января в Украине зафиксировано 1 0046 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 590, медработников – 255), сообщили в Минздраве.

102 580 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 33 452 человека, вторую дозу – 53 342 человека, дополнительную дозу получили 749 человек, бустерную дозу – 15 037 человек.

Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 676 человек; летальных исходов – 191; выздоровели – 7 202 человека.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 727 034 человека; выздоровели – 3 537 826 человек; летальных исходов – 97 928; проведено ПЦР-тестов – 17 071 469.

С начала вакцинальной кампании привито 14 909 168 человек, из них получили первую дозу – 14 909 166 человек, получили две дозы – 14 152 238 человек, получили дополнительную дозу – 8 088 человек, бустерную дозу – 56 178 человек. В общей сложности проведено 29 125 670 прививок.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины: