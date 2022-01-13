СПЕЦТЕМА: За сутки в Украине обнаружили 10 тысяч новых случаев коронавируса

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13.01.2022 08:22

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно росло количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина. К концу декабря начался спад заболеваемости и 30 декабря уже все регионы были в «желтой» зоне. При этом появилась угроза от штамма «Омикрон», который менее опасен, чем «Дельта», но легче передается.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

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08:22 За сутки 12 января в Украине зафиксировано 1 0046 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 590, медработников – 255), сообщили в Минздраве.

102 580 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 33 452 человека, вторую дозу – 53 342 человека, дополнительную дозу получили 749 человек, бустерную дозу – 15 037 человек.

Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 676 человек; летальных исходов – 191; выздоровели – 7 202 человека.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 727 034 человека; выздоровели – 3 537 826 человек; летальных исходов – 97 928; проведено ПЦР-тестов – 17 071 469.

С начала вакцинальной кампании привито 14 909 168 человек, из них получили первую дозу – 14 909 166 человек, получили две дозы – 14 152 238 человек, получили дополнительную дозу – 8 088 человек, бустерную дозу – 56 178 человек. В общей сложности проведено 29 125 670 прививок.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3727034

10046

97928

191

3537826

7202

91280

239,7

м. Київ

341972

997

8339

11

323652

1868

9981

336,6

Вінницька

115025

510

3220

9

107568

441

4237

275,3

Волинська

104522

88

2210

3

101011

53

1301

126,3

Дніпропетровська

244171

362

8992

19

232635

367

2544

80,4

Донецька

169938

354

5205

7

162300

275

2433

129,6

Житомирська

142260

367

3292

2

136542

147

2426

201,6

Закарпатська

89767

413

2456

5

82477

227

4834

385,9

Запорізька

183499

222

5417

18

176910

43

1172

69,8

Івано-Франківська

130842

983

3151

9

121801

98

5890

431,4

Київська

188081

376

4759

12

179066

346

4256

238,8

Кіровоградська

33741

64

1576

6

30496

113

1669

179,8

Луганська

60539

98

2229

2

57255

94

1055

156,9

Львівська

224080

949

6085

14

211287

207

6708

267,6

Миколаївська

116577

174

3342

12

111189

148

2046

183,4

Одеська

242995

508

5628

9

229003

754

8364

352,4

Полтавська

143096

431

3848

8

135385

579

3863

279,7

Рівненська

129042

273

2305

1

125155

215

1582

137,4

Сумська

133548

510

2890

11

127383

230

3275

308,1

Тернопільська

109534

389

2169

3

104488

192

2877

277,7

Харківська

246764

560

6449

11

233062

257

7253

273,7

Херсонська

79650

95

2716

2

75647

20

1287

125,7

Хмельницька

149075

367

3399

4

141809

181

3867

309,2

Черкаська

130929

293

2693

7

124186

180

4050

341,2

Чернівецька

120987

313

3042

1

115935

75

2010

223,4

Чернігівська

96400

350

2516

5

91584

92

2300

233,2
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