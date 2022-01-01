В Пересадовке фура снова подтопила понтонный мост

В четверг, 13 января, в селе Пересадовка Николаевской области из-за заехавшего грузового автомобиля подтопило понтонный мост.

Соответствующее фото опубликовали очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

На понтонный мост заехала фура Ford, мост не выдержал веса транспортного средства, из-за чего его в очередной раз подтопило.

Стоит отметить, что подобные ситуации с этим мостом происходят систематически, несмотря на то, что перед ним есть знак, который предупреждает о максимальной допустимой массе транспорта до 8 тонн.

Напомним, что Государственное предприятие «Агентство автомобильных дорог Николаевской области» весной 2021 года объявило тендер на строительство моста в Пересадовке через Ингул. Отметим, что 21 декабря 2021 года были внесены изменения в договор о строительстве, согласно которым сроки окончания работ перенесены до 31 декабря 2022 года.