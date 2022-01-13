Под Киевом горит склад с использованными автошинами – почти 30 спасателей пытаются обуздать пламя на площади в тысячу квадратов

В четверг, 13 января, в Бородянке Киевской области вспыхнул пожар в складском помещении с автомобильными шинами. Огонь охватил площадь в около 1000 квадратных метров.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Пожар произошел на складе недействующего ныне завода «Борекс», горят использованные автомобильные шины. Площадь пожара составляет около тысячи квадратных метров.

По информации ГСЧС, жертв и пострадавших нет. Ситуация контролируемая. К тушению привлечены 27 человек и 7 единиц техники ГСЧС.

Пожар на складе автомобильных шин в Бородянке локализовали в 9:21 на площади около пятисот квадратных метров.

Напомним, как в Харькове горела хозпостройка на территории Благовещенского собора – дымом затянуло проезжую часть.