В Казахстане начался вывод войск ОДКБ – процесс должен завершится до 23 января

В Казахстане в четверг, 13 января, начались мероприятия по организованному выводу контингента Организации Договора о коллективной безопасности.

Об этом сообщает государственный телеканал «Хабар 24».

В Военном институте Сухопутных войск Алматы прошел митинг, посвященный проводам миротворцев.

«За короткий промежуток времени задачи миротворческой операции, поставленные перед международным континентом миротворческих сил были выполнены. Руководством республики Казахстан принято решение о выводе миротворческого контингента и убытии его в пункты дислокации», - объявили на мероприятии перед минутой молчания в память о погибших во время протестов.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщал, что процесс вывода войск продлится до 10 дней.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в интервью телеканалу сообщил, что в настоящее время силы ОДКБ развернуты только в двух городах – Алматы и Нур-Султане. По его словам, войска будут выведены до 23 января.

«Главами государств поставлена задача завершить эти мероприятия в течение 10 дней - до 23 числа. Это реальные сроки. Это позволит нам без спешки вывести войска», - сказал он.

Зась также отметил, что 12 января «миротворцы» начали мероприятия по передаче объектов, которые находились под охраной миротворцев, местным силовикам.

Для того чтобы вывезти более 2 тысяч военных из России, Беларуси, Армении, Кыргызстана и Таджикистана задействуют более 100 самолетов. Они покинут страну через аэропорт Алматы.

Напомним, что в Казахстане со 2 января проходили массовые митинги из-за повышения цены на сжиженный газ. Акции начались в городе Жанаозен в Мангистауской области. Однако уже 4 января на протест вышли во всех городах страны. Несмотря на попытки силовиков усмирить протестующих, им не удалось подавить митинги.

5 января наиболее ситуация усугубилась в городе Алма-Аты. Протестующие захватили оружие и начали оказывать вооруженное сопротивление, захватили местную администрацию, президентскую резиденцию и аэропорт. По городу прокатилась волна мародерства. Поздно вечером в Алма-Аты началась антитеррористическая операция.

На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к странам-членам ОДБК за помощью. В итоге ОДБК приняло решение ввести в Казахстан миротворческие силы.

Также сообщалось, что украинцев нет среди пострадавших и задержанных во время митингов и беспорядков.