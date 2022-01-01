За сутки на Николаевщине выявили 174 новых случая COVID-19, выздоровело 148 человек, а умерло 12 пациентов

По состоянию на 13 января в Николаевской области выявлено 174 новых подтвержденных случая COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.
По состоянию на 13 января из всех 116577 (+174) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
– Николаев – 69060 (+78);
– Первомайск – 6785 (+9);
– Южноукраинск – 3737 (+2);
– Вознесенск – 2643 (+3);
– Очаков – 1877 (+10).
– на других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 72 случая коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено в 3014 (+5) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 148, всего – 111189.
Умерло всего от последствий COVID-19 – 3342, в сутки – 12.
Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 13 января на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 429 человек, больные на COVID-19 или с подозрением, из них:
в заведениях первой волны:
- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 22 больных;
- городская больница №3 г. Николаева – 71 больной и 7 человек с подозрением;
- городская больница №5 г. Николаева – 31 больной и 1 человек с подозрением;
- Николаевская областная детская клиническая больница – 21 больной и 15 человек с подозрением;
- Первомайская центральная районная больница – 43 больного;
- Вознесенская городская многопрофильная больница – 37 больных;
в заведениях второй волны:
- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 8 больных;
- Новоодесская многопрофильная больница – 23 больных;
- Очаковская многопрофильная больница – 16 больных и 2 человека с подозрением;
- Баштанская многопрофильная больница – 4 больных и 2 человека с подозрением;
- Доманевская многопрофильная больница – 17 больных и 6 человек с подозрением;
- многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской СР – 7 больных;
- Новобугская центральная районная больница – 19 больных и 5 человек с подозрением;
- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 25 больных и 3 человека с подозрением;
- Снегиревская городская больница – 5 больных;
- городская детская больница №2 г.Николаева – 2 больных и 32 человека с подозрением;
- городская больница №1 г. Николаева – 5 больных;
- роддом №1 г.Николаева – 0.
По состоянию на 13 января по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:
- уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней) – 122,77 (при допустимом менее 75,0);
- загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 25,34% (при допустимом не более 65%);
- количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 687,32 (при допустимом не менее 300 на 100 тыс. населения);
- количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 29,03 (при допустимом не более 60 на 100 тыс. населения);
- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 10,02% (при допустимом не более 20%);
- уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом: +11,12% (при допустимом не более +50%).
Загруженность кроватей на 13 января в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 25,29 %.