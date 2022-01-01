За сутки на Николаевщине выявили 174 новых случая COVID-19, выздоровело 148 человек, а умерло 12 пациентов

По состоянию на 13 января в Николаевской области выявлено 174 новых подтвержденных случая COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

По состоянию на 13 января из всех 116577 (+174) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

– Николаев – 69060 (+78); – Первомайск – 6785 (+9); – Южноукраинск – 3737 (+2); – Вознесенск – 2643 (+3); – Очаков – 1877 (+10). – на других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 72 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено в 3014 (+5) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 148, всего – 111189.

Умерло всего от последствий COVID-19 – 3342, в сутки – 12.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 13 января на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 429 человек, больные на COVID-19 или с подозрением, из них:

в заведениях первой волны:

- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 22 больных;

- городская больница №3 г. Николаева – 71 больной и 7 человек с подозрением;

- городская больница №5 г. Николаева – 31 больной и 1 человек с подозрением;

- Николаевская областная детская клиническая больница – 21 больной и 15 человек с подозрением;

- Первомайская центральная районная больница – 43 больного;

- Вознесенская городская многопрофильная больница – 37 больных;

в заведениях второй волны:

- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 8 больных;

- Новоодесская многопрофильная больница – 23 больных;

- Очаковская многопрофильная больница – 16 больных и 2 человека с подозрением;

- Баштанская многопрофильная больница – 4 больных и 2 человека с подозрением;

- Доманевская многопрофильная больница – 17 больных и 6 человек с подозрением;

- многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской СР – 7 больных;

- Новобугская центральная районная больница – 19 больных и 5 человек с подозрением;

- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 25 больных и 3 человека с подозрением;

- Снегиревская городская больница – 5 больных;

- городская детская больница №2 г.Николаева – 2 больных и 32 человека с подозрением;

- городская больница №1 г. Николаева – 5 больных;

- роддом №1 г.Николаева – 0.

По состоянию на 13 января по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:

- уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней) – 122,77 (при допустимом менее 75,0);

- загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 25,34% (при допустимом не более 65%);

- количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 687,32 (при допустимом не менее 300 на 100 тыс. населения);

- количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 29,03 (при допустимом не более 60 на 100 тыс. населения);

- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 10,02% (при допустимом не более 20%);

- уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом: +11,12% (при допустимом не более +50%).

Загруженность кроватей на 13 января в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 25,29 %.