Николаевские спасатели вывели из горящего дома мужчину

Утром в четверг, 13 января, в Николаеве пожарные спасли мужчину, в доме которого случился пожар.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 07:52 на спецлинию 101 поступило сообщение о пожаре жилого дома по улице Декабристов.

На место выехали отделение 2-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей 2 пожарно-спасательного отряда, дежурная смена оперативно-координационного центра и автомобиль газодымозащитной службы аварийно-спасательного отряда специального назначения. По прибытию установлено, что из-за сильного загромождения жилья образовалось плотное задымление. Из дома с помощью спасательного комплекта пожарные вывели 65-летнего хозяина, от госпитализации он отказался. В 08:46 пожар локализован и в 09:01 ликвидирован на площади 80 квадратных метров, его причиной стало короткое замыкание электросети.

От ГСЧС на месте работали пять единиц техники и 24 спасателя. Дополнительно привлекались сотрудники полиции, бригада скорой помощи, аварийная бригада АО «Николаевоблэнерго».

Напомним, что ранее на Николаевщине во время пожара в квартире погиб мужчина.