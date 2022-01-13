Депутат Чайка заявил, что Одесский админсуд подтвердил противоправную норму Регламента Николаевского горсовета

Депутат Николаевского городского совета от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Владислав Чайка опубликовал постановление апелляционного административного суда в Одессе, который оставил в силе решение Николаевского админсуда о противоправной норме Регламента горсовета.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Пятый апелляционный административный суд города Одессы 12 января 2022 года оставил без изменений решение Николаевского окружного административного суда от 22 октября 2021 года, которым признано противоправной и недействительной норму Регламента Николаевского городского совета, которая была навязана городским головой и лишала прав депутатов в постоянных комиссиях Николаевского городского совета самостоятельно выбирать заместителей председателей комиссий и секретарей постоянных комиссий совета. Впервые в Украине подтверждено право депутатов обращаться в судебные органы для отмены незаконных решений местных советов», - говорится в сообщении.

Кроме того, Чайка также отметил, что апелляционная жалоба Николаевского городского совета не была удовлетворена.

Напомним, что суд удовлетворил иск Чайки и признал противоправной норму Регламента горсовета Николаева о порядке назначений в депутатские комиссии.