В центре Харькова в университете имени Каразина случился пожар – дым распространился на несколько этажей

Днем в четверг, 13 января, в главном корпусе Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина (площадь Свободы, 4) произошел пожар.
Об этом сообщает KHARKIV Today.
Инцидент произошел около 12:40. Всех студентов и преподавателей эвакуировали. На тушение пожара направили шесть автомобилей ГСЧС. Один из автомобилей спасателей заехал на Уникорт, где валит дым из окна ХНУ.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, предварительно причиной возникновения пожара стала электропроводка.
Студенты сообщили, что горит актовый зал на втором этаже главного корпуса, дым распространился до пятого этажа главного корпуса. Позже в ГСЧС подтвердили эту информацию.
Как пишет Telegram-канал «ТруХа», пожар в Каразина начался в небольшой комнате на втором этаже, возле актового зала, из-за плавления проводки одного из компьютеров.
Фото и видео: NewsRoom, ТруХа
Когда пошёл дым из-под компьютера, студенты подошли открыть дверцу стола, из которой дым повалил ещё сильнее. Все люди успели выбежать из помещения, а затем и вовсе на улицу без верхней одежды.
Напомним, как в Одессе в ночь на 17 августа 2019 года произошел пожар в гостинице «Токио Стар». В результате которого девять человек погибли, а 10 пострадали. В декабре того же года горел Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса - в этом пожаре погибли 16 человек.
А 15 сентября 2017 года произошел пожар в детском лагере «Виктория» в Одессе. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла. В результате пожара погибли трое девочек.
За эти пожары под суд в сентябре 2020 года также отдали тогдашнего руководителя Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Одесской области Виктора Федорчака.