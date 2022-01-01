Самый известный футбольный агент в мире попал в больницу в критическом состоянии

Известный футбольный агент Мино Райола в критическом состоянии попал в больницу.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на «la Gazzetto dello Sport».

Агент был экстренно доставлен в одну из клиник Милана, где перенес операцию. Какие проблемы со здоровьем у Райолы, неизвестно. В настоящее время агент находится под наблюдением врачей.

Райола является одним из самых влиятельных футбольных агентов мира. Он известен лоббированием собственных финансовых интересов и требованием высоких зарплат для футболистов. Райола получает огромные гонорары, когда его клиенты переходят в новый клуб или продлевают контракт.

Среди его клиентов голкипер ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович, нидерландский защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт, полузащитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.

Напомним, что Погба в 2016 году стал самым дорогим футболистом в истории, когда перешел в «Манчестер Юнайтед» за 105 миллионов евро.