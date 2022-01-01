«Дорожники – не коммунальщики!»: В Николаевской САД показали, как обочина новой трассы превратилась в свалку

Николаевские дорожники очистили обочину трассы на Кропивницкий от мусора, который выбрасывают «горе-водители». Так, с придорожной территории за последний месяц вывезли более ста тонн мусора.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Николаевской области на странице в Facebook.

«Так выглядит обочина новой трассы на Кропивницкий. Яркий пример того, что, сколько денег не вкладывай в строительство дороги и ее инфраструктурное обустройство, человек и там найдет, где наметить...И как бы двигаемся в правильном направлении, и ценности исповедуем европейские, но до сих пор повсюду наблюдаем человеческое невежество. И должны непрерывно собирать горы пластика и хлама, которые горе-водители не способны довезти до ближайшей урны», - говорится в сообщении.

В Службе отмечают, что за последний месяц николаевские дорожники собрали и вывезли с придорожной территории более 100 тонн мусора. При этом строительного и бытового мусор выбрасывают жители сел.

«Уважаемые водители! Дорожники - не коммунальщики! Настоятельно просим Вас не сорить в придорожной полосе, а выбрасывать хлам в специально отведенных местах. Ведь гораздо приятнее ездить по ровным качественным дорогам, любуясь из окна автомобиля чистоплотными обочинами и красотой родной земли!», - добавили в сообщении.

Напомним, как директор «Николаевводоканала» пожаловался на дорожные службы, которые во время ремонта дорог, весь строительный мусор сбрасывают в канализационные колодцы.