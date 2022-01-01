СПЕЦТЕМА: В Украине продолжают расти показатели суточной заболеваемости COVID-19

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно росло количество больных коронавирусом.
Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина. К концу декабря начался спад заболеваемости и 30 декабря уже все регионы были в «желтой» зоне. При этом появилась угроза от штамма «Омикрон», который менее опасен, чем «Дельта», но легче передается.
С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.
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08:21 За сутки 13 января в Украине зафиксировано 10 476 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 663, медработников – 241), сообщили в Минздраве.
92 835 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 32 334 человека, вторую дозу – 45 465 человек, дополнительную дозу получил 551 человек, бустерную дозу – 14 485 человек.
Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 656 человек; летальных исходов – 140; выздоровели – 7 285 человек.
За все время пандемии в Украине: заболело – 3 737 510 человек; выздоровели – 3 545 111 человек; летальных исходов – 98 068; проведено ПЦР-тестов – 17 108 685.
С начала вакцинальной кампании привито 14 941 502 человека, из них получили первую дозу – 14 941 500 человек, получили две дозы – 14 197 703 человека, получили дополнительную дозу – 8 639 человек, бустерную дозу – 70 663 человека. В общей сложности проведено 29 218 505 прививок.
Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3737510
|
10476
|
98068
|
140
|
3545111
|
7285
|
94331
|
247,7
|
м. Київ
|
343165
|
1193
|
8345
|
6
|
325312
|
1660
|
9508
|
320,7
|
Вінницька
|
115673
|
648
|
3228
|
8
|
107957
|
389
|
4488
|
291,6
|
Волинська
|
104690
|
168
|
2215
|
5
|
101071
|
60
|
1404
|
136,3
|
Дніпропетровська
|
244598
|
427
|
9008
|
16
|
232935
|
300
|
2655
|
83,9
|
Донецька
|
170252
|
314
|
5210
|
5
|
162635
|
335
|
2407
|
128,2
|
Житомирська
|
142512
|
252
|
3295
|
3
|
136702
|
160
|
2515
|
208,9
|
Закарпатська
|
90045
|
278
|
2463
|
7
|
82895
|
418
|
4687
|
374,2
|
Запорізька
|
183674
|
175
|
5421
|
4
|
177121
|
211
|
1132
|
67,4
|
Івано-Франківська
|
131722
|
880
|
3158
|
7
|
122008
|
207
|
6556
|
480,2
|
Київська
|
188475
|
394
|
4764
|
5
|
179570
|
504
|
4141
|
232,4
|
Кіровоградська
|
33812
|
71
|
1583
|
7
|
30623
|
127
|
1606
|
173,0
|
Луганська
|
60637
|
98
|
2230
|
1
|
57304
|
49
|
1103
|
164,1
|
Львівська
|
225081
|
1001
|
6093
|
8
|
211545
|
258
|
7443
|
296,9
|
Миколаївська
|
116770
|
193
|
3347
|
5
|
111408
|
219
|
2015
|
180,6
|
Одеська
|
243511
|
516
|
5631
|
3
|
229589
|
586
|
8291
|
349,3
|
Полтавська
|
143617
|
521
|
3855
|
7
|
135899
|
514
|
3863
|
279,7
|
Рівненська
|
129359
|
317
|
2309
|
4
|
125236
|
81
|
1814
|
157,6
|
Сумська
|
134086
|
538
|
2893
|
3
|
127559
|
176
|
3634
|
341,9
|
Тернопільська
|
109905
|
371
|
2169
|
0
|
104741
|
253
|
2995
|
289,1
|
Харківська
|
247455
|
691
|
6458
|
9
|
233288
|
226
|
7709
|
291,0
|
Херсонська
|
79742
|
92
|
2719
|
3
|
75700
|
53
|
1323
|
129,2
|
Хмельницька
|
149518
|
443
|
3406
|
7
|
142019
|
210
|
4093
|
327,2
|
Черкаська
|
131221
|
292
|
2701
|
8
|
124338
|
152
|
4182
|
352,4
|
Чернівецька
|
121396
|
409
|
3044
|
2
|
116018
|
83
|
2334
|
259,4
|
Чернігівська
|
96594
|
194
|
2523
|
7
|
91638
|
54
|
2433
|
246,7