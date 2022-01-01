СПЕЦТЕМА: В Украине продолжают расти показатели суточной заболеваемости COVID-19

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно росло количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина. К концу декабря начался спад заболеваемости и 30 декабря уже все регионы были в «желтой» зоне. При этом появилась угроза от штамма «Омикрон», который менее опасен, чем «Дельта», но легче передается.

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08:21 За сутки 13 января в Украине зафиксировано 10 476 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 663, медработников – 241), сообщили в Минздраве.

92 835 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 32 334 человека, вторую дозу – 45 465 человек, дополнительную дозу получил 551 человек, бустерную дозу – 14 485 человек.

Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 656 человек; летальных исходов – 140; выздоровели – 7 285 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 737 510 человек; выздоровели – 3 545 111 человек; летальных исходов – 98 068; проведено ПЦР-тестов – 17 108 685.

С начала вакцинальной кампании привито 14 941 502 человека, из них получили первую дозу – 14 941 500 человек, получили две дозы – 14 197 703 человека, получили дополнительную дозу – 8 639 человек, бустерную дозу – 70 663 человека. В общей сложности проведено 29 218 505 прививок.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины: