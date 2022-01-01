СПЕЦТЕМА: В Украине продолжают расти показатели суточной заболеваемости COVID-19

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14.01.2022 08:21

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно росло количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина. К концу декабря начался спад заболеваемости и 30 декабря уже все регионы были в «желтой» зоне. При этом появилась угроза от штамма «Омикрон», который менее опасен, чем «Дельта», но легче передается.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

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08:21 За сутки 13 января в Украине зафиксировано 10 476 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 663, медработников – 241), сообщили в Минздраве.

92 835 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 32 334 человека, вторую дозу – 45 465 человек, дополнительную дозу получил 551 человек, бустерную дозу – 14 485 человек.

Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 656 человек; летальных исходов – 140; выздоровели – 7 285 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 737 510 человек; выздоровели – 3 545 111 человек; летальных исходов – 98 068; проведено ПЦР-тестов – 17 108 685.

С начала вакцинальной кампании привито 14 941 502 человека, из них получили первую дозу – 14 941 500 человек, получили две дозы – 14 197 703 человека, получили дополнительную дозу – 8 639 человек, бустерную дозу – 70 663 человека. В общей сложности проведено 29 218 505 прививок.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3737510

10476

98068

140

3545111

7285

94331

247,7

м. Київ

343165

1193

8345

6

325312

1660

9508

320,7

Вінницька

115673

648

3228

8

107957

389

4488

291,6

Волинська

104690

168

2215

5

101071

60

1404

136,3

Дніпропетровська

244598

427

9008

16

232935

300

2655

83,9

Донецька

170252

314

5210

5

162635

335

2407

128,2

Житомирська

142512

252

3295

3

136702

160

2515

208,9

Закарпатська

90045

278

2463

7

82895

418

4687

374,2

Запорізька

183674

175

5421

4

177121

211

1132

67,4

Івано-Франківська

131722

880

3158

7

122008

207

6556

480,2

Київська

188475

394

4764

5

179570

504

4141

232,4

Кіровоградська

33812

71

1583

7

30623

127

1606

173,0

Луганська

60637

98

2230

1

57304

49

1103

164,1

Львівська

225081

1001

6093

8

211545

258

7443

296,9

Миколаївська

116770

193

3347

5

111408

219

2015

180,6

Одеська

243511

516

5631

3

229589

586

8291

349,3

Полтавська

143617

521

3855

7

135899

514

3863

279,7

Рівненська

129359

317

2309

4

125236

81

1814

157,6

Сумська

134086

538

2893

3

127559

176

3634

341,9

Тернопільська

109905

371

2169

0

104741

253

2995

289,1

Харківська

247455

691

6458

9

233288

226

7709

291,0

Херсонська

79742

92

2719

3

75700

53

1323

129,2

Хмельницька

149518

443

3406

7

142019

210

4093

327,2

Черкаська

131221

292

2701

8

124338

152

4182

352,4

Чернівецька

121396

409

3044

2

116018

83

2334

259,4

Чернігівська

96594

194

2523

7

91638

54

2433

246,7
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