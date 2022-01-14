На Николаевщине растет заболеваемость коронавирусом

По состоянию на 14 января в Николаевской области выявлено 193 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

По состоянию на 14 января из всех 116 770 (+193) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

– Николаев – 69 151 (+91); – Первомайск – 6 808 (+23); – Южноукраинск – 3743 (+6); – Вознесенск – 2 648 (+5); – Очаков – 1879 (+2); – на других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 66 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 3 020 (+6) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 219, всего – 111 408.

Умерло всего от последствий COVID-19 – 3 347, в сутки – 5.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 14 января на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 411 человек, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:

в заведениях первой волны: - в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 16 больных; - городская больница №3 Николаева – 71 больной и 8 человек с подозрением; - городская больница №5 Николаева – 29 больных и 1 человек с подозрением; - Николаевская областная детская клиническая больница – 25 больных и 19 человек с подозрением; - Первомайская центральная районная больница – 37 больных; - Вознесенская городская многопрофильная больница – 35 больных; в заведениях второй волны: - Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 7 больных; - Новоодесская многопрофильная больница – 25 больных; - Очаковская многопрофильная больница – 17 больных; - Баштанская многопрофильная больница – 5 больных и 1 человек с подозрением; - Доманевская многопрофильная больница – 16 больных и 7 человек с подозрением; - многопрофильная больница Веснянского, Нечаянского, Радсадовского сельских советов – 8 больных и 1 человек с подозрением; - Новобугская центральная районная больница – 20 больных и 3 человека с подозрением; - Южноукраинская городская многопрофильная больница – 26 больных и 3 человека с подозрением; - Снигиревская городская больница – 5 больных; - городская детская больница №2 Николаева – 3 больных и 18 человек с подозрением; - городская больница №1 Николаева – 5 больных; - роддом №1 Николаева – 0.

По состоянию на 14 января по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:

– уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней) – 124,79 (при допустимом менее 75,0); – загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 24,24% (при допустимом не более 65%); – количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 666,13 (при допустимом не менее 300 на 100 тысяч населения); – количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 28,32 (при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения); – коэффициент обнаружения случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 10,72% (при допустимом не более 20%); – уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом: +9,72% (при допустимом не более +50%).

Загруженность кроватей на 14 января в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 24,23%.