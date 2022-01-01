В Николаевской области во время прогулки мужчина обнаружил мину времен прошлых войн

14 января группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области уничтожила минометную мину калибром 50 мм времен прошлых войн.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства на странице в Facebook.

Отмечается, что боеприпас нашел местный житель во время прогулки на открытой территории за пределами села Варюшине Веселинивской территориальной общины Вознесенского района. О чем и сообщил на спецлинию 101.

Пиротехники уничтожили его в специально отведенном месте путем контролируемого подрыва.

Напомним, как николаевские пиротехники уничтожили мину времен Второй мировой, которую нашли на стройке.