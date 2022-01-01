В Николаевской области горел частный дом – погибла пенсионерка

В Вознесенском районе 13 января в результате отравления угарным газом во время пожара дома погибла пенсионерка.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области

В 12:24 на спецлинию 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Первомайская в селе Мариновка Доманевской территориальной громады. На место выехал дежурный караул 14-й государственной пожарно-спасательной части 4-го государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС.

Родственники вынесли во двор женщину, которая находилась в одной из плотно задымленных комнат. Хозяйка дома, 1936 года рождения, с трудом передвигалась, сама выйти из помещения не смогла.

Пенсионерка надышалась продуктами горения и до прибытия пожарных скончалась. Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Дежурным караулом в 13:04 пожар локализован и в 13:04 ликвидирован на площади восемь квадратных метров.

От ГСЧС работала одна единица техники и четыре спасателя, дополнительно привлекались сотрудники полиции.

Напомним, как на Николаевщине во время пожара в квартире погиб мужчина.