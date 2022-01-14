В Баштанскую больницу привезли мощный кислородный генератор – планируется обеспечить ими все «ковидные» медучреждения

В КНП «Баштанская многопрофильная больница» привезли кислородный генератор мощностью 520 листов в минуту.

Об этом сообщил депутат Николаевского областного совета от партии «Слуга Народа» Виталий Гомерский у себя на странице в Facebook.

Генератор обошелся в 4 миллиона гривен.

«Доставлен кислородный генератор мощностью 520 литров в минуту, стоимостью 4 миллиона, который приобретен по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского, народного депутата Украины Игоря Негулевского и при поддержке председателя Николаевского областного совета Анны Замазеевой, председателя Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима, председателя Баштанской ОТГ Александра Берегового», - написал Виталий Гомерский.

В то же время, народный депутат от партии «Слуга Народа» Игорь Негулевский отметил, что кислородными генарторами должны быть обеспечены все «ковидные» медучреждения в области.

«Кислородный генератор мощностью 520 литров в минуту и стоимостью 4 миллиона гривен привезли в Баштанскую многопрофильную больницу. Спасибо, что в Киеве прислушались к моей инициативе и выделили средства на это! Обещаю, мы обеспечим кислородом все профильные больницы!» - отметил народный депутат.

Напомним, в трех городских больницах, оказывающих помощь больным коронавирусом, устанавливают кислородные станции. 4 января их доставили в медицинские учреждения.