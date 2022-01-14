На Днепропетровщине после столкновения на трассе загорелись «ВАЗ» и рейсовый автобус с пассажирами – водитель легковушки погиб

Утром в пятницу, 14 января, в Днепропетровской области после столкновения загорелись рейсовый автобус и легковушка, в результате чего погиб водитель последнего.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

В 8:34 произошло дорожно-транспортное происшествие на автодороге М-04 «Знаменка-Луганск-Изварино» между селами Песчанка и Новоселовка Новомосковского района.

В результате столкновения рейсового автобуса, который следовал по маршруту Новомосковск - Знаменовка, и легкового автомобиля ВАЗ-2101, произошло возгорание транспортных средств.

Во время следования по маршруту автобуса в салоне находились 10 человек и водитель.

Все пассажиры покинули автобус до прибытия пожарно-спасательного подразделения. Бригада экстренной медицинской помощи направила в больницу пострадавших 65-летнего мужчину и 17-летнего подростка.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель автомобиля ВАЗ-2101.

Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров.

В 08:58 пожар локализован и в 09:01 ликвидирован.

В отделе коммуникации Нацполиции сообщили, что полиция выясняет все обстоятельства аварии, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, как на Киевщине после столкновения с BMW загорелся ВАЗ, в результате чего пострадала семья с детьми.