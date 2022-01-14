На Днепропетровщине после столкновения на трассе загорелись «ВАЗ» и рейсовый автобус с пассажирами – водитель легковушки погиб

Утром в пятницу, 14 января, в Днепропетровской области после столкновения загорелись рейсовый автобус и легковушка, в результате чего погиб водитель последнего.
Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
В 8:34 произошло дорожно-транспортное происшествие на автодороге М-04 «Знаменка-Луганск-Изварино» между селами Песчанка и Новоселовка Новомосковского района.
В результате столкновения рейсового автобуса, который следовал по маршруту Новомосковск - Знаменовка, и легкового автомобиля ВАЗ-2101, произошло возгорание транспортных средств.
Во время следования по маршруту автобуса в салоне находились 10 человек и водитель.
Все пассажиры покинули автобус до прибытия пожарно-спасательного подразделения. Бригада экстренной медицинской помощи направила в больницу пострадавших 65-летнего мужчину и 17-летнего подростка.
В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель автомобиля ВАЗ-2101.
Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров.
В 08:58 пожар локализован и в 09:01 ликвидирован.
В отделе коммуникации Нацполиции сообщили, что полиция выясняет все обстоятельства аварии, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, как на Киевщине после столкновения с BMW загорелся ВАЗ, в результате чего пострадала семья с детьми.